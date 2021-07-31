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Haberler Gündem Marmaris’te 1 fabrika 27 ev ve 1 araç yandı

Marmaris’te 1 fabrika 27 ev ve 1 araç yandı

Milas’taki orman yangınında zarar gören ormanlık alanın havadan görüntüleri yürek burktu.

Marmaris’te 1 fabrika 27 ev ve 1 araç yandı

31.7.2021

MUĞLA'DA 29 Temmuz öğle saatlerinde 5 farklı yerde başlayan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınlarında söndürme çalışmaları devam ederken Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ilk belirlemelere göre 1 fabrika, 27 ev, 1 araç, 16 çatı, 1 depo yandığı belirtildi.

300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Marmaris'teki orman yangınından etkilenen mahallelerden vatandaşların tahliyeleri de sürerken yaklaşık bin 300 kişinin İçmeler, Turunç ve Orhaniye Mahallelerinden tahliye edildiği belirtildi. Köyceğiz Ağla mevkiinde etkisini arttıran yangını söndürme çalışmaları sürerken, Bodrum Pina Yarımadası olarak bilinen Kuyucak Mahallesi'ndeki orman yangını gece 03.35'de söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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