PKK’lı terörist plastik patlayıcıyla yakalandı

MARDİN-KIZILTEPE yolunda bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu, yol uygulaması sırasında araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve telefon düzenekli 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı. Gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK mensubu Mardin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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