Yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar oldu

20 Temmuz'da görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine YÖK Başkanlığına Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar getirildi. Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı. Atamanın, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri kapsamında yapıldığı belirtildi.
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