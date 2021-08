Yangınlarda küresel çete rolü

Bülent ERANDAÇ

Güzel Türkiyemizin ormanlarını yaktılar. Ciğerlerimize kastettiler.

Aynı anda ardı ardına çıkarılan yangınlar tesadüf değildi.

Nitekim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangınların çıkarılışı ile ilgili Türk istihbaratının geniş çaplı çalışma yaptığını, güçlü sabotaj ihtimalinin savcılıklar tarafından soruşturulduğunu söyledi. Zamanlaması, bölgelerin özellikle Türkiye'nin turizm cennetleri oluşu ve yürek yakan sonuçları itibariyle yangınların yabancı istihbarat servislerinin ve onların devşirdiği hainlerin, Türkiye'ye zarar vermek için zaman kollayan beşinci kol faaliyetleri olduğu değerlendiriliyor. Bu beşinci kol faaliyetinin, Başkan Erdoğan yönetimini sarsmaya yönelik olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Erdoğan iktidarını çaresiz bırakacak vicdansızlıkların arka planında KÜRESEL ÇETENİN BEYİNLERİ ve yabancı istihbarat servislerinin varlığı tüm çıplaklığıyla karşımızda.



KÜRESEL ÇETENİN BEYNİ

Dünyanın bir ve iki numaralı küresel çetesi Rothschild ve Rockefeller ailelerinin planlarını dünyaya yayan Economist dergisi, Kasım 2020'de yayımladığı ve 2021 yılında olacağı tahmin edilen felaketleri içeren dergi kapağında orman yangınlarını da gösterdi. Türkiye düşmanlığıyla tanınan Rothschild ailesinin sahibi olduğu ve felaket senaryolarıyla tanınan The Economist dergisinin bir teorisi daha gerçek oldu. Dünyaca ünlü dergi bilindiği gibi her yıl yayınladığı dergi kapaklarıyla aslında, küresel olayları kurgulayan olduklarından, kehanetlerinin sadece tesadüflerden ibaret olmadığı tahmin edilen teorilerinin gerçek çıkması kirli oyunların boyutunu gözler önüne seriyor. Türkiye'nin turizm cennetlerindeki BÜYÜK ORMAN YANGINLARININ DA ARKASINDA

ROTHSCDILS AİLESİNİ GÖRMEMEK için kör olmak gerekiyor.



FELAKET TELLALI EKONOMİST

Rothscdils ailesinin felaket tellalı The Ecomist, 2021 yılında olacakları kolu dünya şeklinde olan bir kumarhane makinesiyle betimlemişti. BÜYÜK TÜRKİYE YANGINLARININ yer aldığı derginin teorisinin gerçek olması küresel oyunu gözler önüne serdi. Dergi aynı kapakta şu andaki ABD Başkanı Joe Biden'ın da daha seçimi kazanmadan resmini vermişti. Zaten BIDEN de küresel çetenin adayı idi. Kapakta VİRÜS vardı.

2022 yılında da yeni virüs figürleri verilmişti.

Korona virüsün küresel çetenin bir laboratuvar çalışması olduğu tartışılıyor.

Küresel çetenin dünyayı dijital kontrolle avuçlarının içine alma planları aynen sürüyor. Ekonomist kapağı bu kehanetlerin şifresini veriyor. İşte bu gerçek, Rothscdils ailesinin kurgulayacak güçe sahip olduklarını gösterirken, kontrollü kaos'un bir enstrümanı olarak BÜYÜK ORMAN YANGINLARINI gündeme taşımış bulunuyor.



SONUÇ: TÜRK MİLLETİ AŞAR

Haçlı siyonistlerinin ciğerini biliyoruz.

Unutulmamalı, derin ABD'nin aparatı FETÖ ile Türkiye'yi işgal etmeye kalktılar.

Arkalarında küresel çete vardı. PKK'nın, DEAŞ'ın arkasında da aynı çete var.

Türkiye yangınları da tesadüf değil.

Düşmanlar uyumuyor. Hainler birer birer devreye sokuluyor. Ama aziz Türk milleti bugünleri de birlik ve beraberlikle aşar. Hainleri açtıkları hendeklerde boğar.