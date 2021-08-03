‘Sosyal medya yüzde 90 yanlış'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta yangının ilk çıktığı Beyciler'de incelemelerde bulundu. Bakanlar, ortak bir açıklama yaparak önemli bilgiler verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir milletvekilinin 'Geldim bir tane ormancı göremedim' paylaşımına üzüldüğünü belirterek, "Göremezsin tabi hepsi ormanda ve alevlerin içinde savaşıyorlar. Sosyal medyanın yüzde 90'ı yanlış. İşi olanlar yangını söndürmek için uğraşıyor. İşi olmayanlar dedikodu yapıyor. Lütfen ormanlık bölgelerde gezip selfie çekmeyin. Dün akşam itibariyle 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların her biri ile ilgileniyoruz. Gözaltında olanlar var" dedi. Bakan Ersoy ise, "Yangınla mücadele tweetle değil, sahada oluyor. Yerel halkın büyük desteğini görüyoruz. Sahada olmayan insanların attığı motivasyon bozucu paylaşımlara dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.