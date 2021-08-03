  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ‘Sosyal medya yüzde 90 yanlış'

‘Sosyal medya yüzde 90 yanlış'

‘Sosyal medya yüzde 90 yanlış'

3.8.2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta yangının ilk çıktığı Beyciler'de incelemelerde bulundu. Bakanlar, ortak bir açıklama yaparak önemli bilgiler verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir milletvekilinin 'Geldim bir tane ormancı göremedim' paylaşımına üzüldüğünü belirterek, "Göremezsin tabi hepsi ormanda ve alevlerin içinde savaşıyorlar. Sosyal medyanın yüzde 90'ı yanlış. İşi olanlar yangını söndürmek için uğraşıyor. İşi olmayanlar dedikodu yapıyor. Lütfen ormanlık bölgelerde gezip selfie çekmeyin. Dün akşam itibariyle 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların her biri ile ilgileniyoruz. Gözaltında olanlar var" dedi. Bakan Ersoy ise, "Yangınla mücadele tweetle değil, sahada oluyor. Yerel halkın büyük desteğini görüyoruz. Sahada olmayan insanların attığı motivasyon bozucu paylaşımlara dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Sosyal medya yüzde 90 yanlış' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.