Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'de görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Okçu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan, şehit polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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