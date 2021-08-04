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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, şehit polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi

Başkan Erdoğan, şehit polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, şehit polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi
AA

04.08.2021, 18:22

Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'de görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Okçu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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