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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme devam ediyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

04.08.2021, 18:10 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 18:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.

Erdoğan, Bahçeli ile Beytepe'deki evinde bir araya geldi.

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