Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.
Erdoğan, Bahçeli ile Beytepe'deki evinde bir araya geldi.
Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.
Erdoğan, Bahçeli ile Beytepe'deki evinde bir araya geldi.
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