Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Başkan Erdoğan son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, terörle mücadeleden Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere kadar birçok konuda merak edilenlere dair soruları yanıtllıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ORMAN YANGINLARI

Öncelikle son günlerde yaşadığımız bu orman yangınlarında ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selin ardından hemen Rize'ye gittik. Vatandaşlarla bir araya geldik. Günü birlikte olsa Rize'den Arhavi'ye geçtik. Oradaki vatandaşlarımızla bir adeta miting türü buluşmamız oldu. Gerek esnaf gerek oradaki selin oradaki istila ettiği evlerin durumu üzücüydü. Valilerimize zarar tespitlerinin yapılması yönünde talimat verdik. Hem ayni hem nakdi yönde hızlı hareket etmek için. Valilerimizden gerek Artvin gerek Rize'de hızlı hareket etmelerini istedik.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı. 187 yangın çıktı. Şu anda 15 noktada yangın devam ediyor.

Yalan terörü estiriliyor. Şu an bölgede 20 uçar var