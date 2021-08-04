Son dakika: YAŞ kararları açıklandı! Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu

YAŞ toplantısı Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı.
YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Onaylanan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANI AVSEVER OLDU
Karara göre,
17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.
HAVA VE DENİZ KUVVETİNDE KOMUTANLAR DEĞİŞMEDİ
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.
44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.
240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.
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