Haberler Gündem Son dakika: YAŞ kararları açıklandı! Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu

Son dakika: YAŞ kararları açıklandı! Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu

Son dakika... YAŞ Toplantısı sonrası sona erdi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarını açıkladı. Karara göre; 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

04.08.2021, 15:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 16:02