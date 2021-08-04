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Haberler Gündem Son dakika: YAŞ kararları açıklandı! Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu

Son dakika: YAŞ kararları açıklandı! Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu

Son dakika... YAŞ Toplantısı sonrası sona erdi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarını açıkladı. Karara göre; 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Son dakika: YAŞ kararları açıklandı! Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu

04.08.2021, 15:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 16:02

YAŞ toplantısı Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı.

YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Onaylanan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI AVSEVER OLDU

Karara göre,

17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.

HAVA VE DENİZ KUVVETİNDE KOMUTANLAR DEĞİŞMEDİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.

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