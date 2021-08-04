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Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti

Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir kişi, Hava Kuvvetlerimizin 125’inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı. Helikopter ile kurtarılma anlarına ait görüntüler MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
İHA

04.08.2021, 20:14

Milli Savunma Bakanlığının kurtarma görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, "Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125'inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı.

Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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