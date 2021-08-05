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Son dakika: MGK'da yangınlarla mücadele vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü.MGK Bildirisinde, dünya ile birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinde etkili olan yangınlara karşı yürütülen mücadelenin ele alındığı bildirildi.

Son dakika: MGK'da yangınlarla mücadele vurgusu

05.08.2021, 20:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde bulunmaları sebebiyle toplantıda yer almadı.

YANGINLARLA MÜCADELE VURGUSU
MGK sonrası yayınlanan bildiri şöyle;

Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş, hadisenin dezenformasyon kampanyaları değerlendirilmiş, ilave tedbirler görüşülmüştür.

Sınır güvenliğine yönelik ilave adımlar görüşüldü.

Kıbrıs meselesinde 2 devletli çözüm vurgulandı. Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir.

Dünya ile birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan yangınlara karşı yürütülen mücadelenin ele alındığı bildirildi.

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