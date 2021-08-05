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Haberler Gündem Ümitcan Uygun'la geceyi birlikte geçiren kadın ölü bulundu! Ümitcan Uygun hakkında flaş karar

Ümitcan Uygun'la geceyi birlikte geçiren kadın ölü bulundu! Ümitcan Uygun hakkında flaş karar

Aleyna Çakır ölümünün şüphelisi olan ve daha önce de gözaltına alınan Ümitcan Uygun yine gündem oldu. Uygun ile geceyi birlikte geçiren Esra Hankulu isimli kadın ölü olarak bulundu. Olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri Uygun'u gözaltına aldı.

Ümitcan Uygun'la geceyi birlikte geçiren kadın ölü bulundu! Ümitcan Uygun hakkında flaş karar

05.08.2021, 10:56 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021, 10:57

Ümitcan Uygun yine skandal olaylarla gündemde! Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı. Uygun ile geceyi birlikte geçiren 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli kadın ölü bulundu. Uygun'un kadınla gece bir arada olduğu kamera kayıtlarından tespit edildi.

YİNE BİR SKANDAL

Aleyna Çakır'ın ölümüyle uzun süre gündemde kalan ve daha sonra uyuşturucu kullanmayı özendirme suçundan tutuklandığı cezaevinden 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun yine bir skandal ölümle karşımıza çıktı.

25 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

Sabah'ın haberine göre; Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu.

Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı.

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