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Haberler Gündem DEAŞ’ın emiri eylem için talimat beklerken yakalanmış

DEAŞ’ın emiri eylem için talimat beklerken yakalanmış

DEAŞ’ın emiri eylem için talimat beklerken yakalanmış

6.8.2021

DEAŞ'IN sözde 'Türkiye Emiri' olan Mahmut Özden'in tutuklanması, örgüt için çalışan İrfan Çamgöz'ü de açığa çıkarttı. MİT, örgüt içinde 'Ebu Ahmet' kod adını kullanan Çamgöz ile ilgili bilgileri Emniyet Müdürlüğü ile paylaştı. 3 Temmuz'da harekete geçen polis, İrfan Çamgöz'ü eşi ve çocuklarıyla birlikte yakaladı. Çamgöz'ün yaptığı yazışmalarda, "Askeri bir yapılanma ve hazırlık içerisindeyiz. Eylem ve saldırılar için sizden gelecek emir ve talimatları bekliyoruz" dediği ortaya çıktı. Çamgöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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