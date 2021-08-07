Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLECEK
Erdoğan, burada Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulün ardından, heyetler arası görüşmeye geçilecek.
Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı'nı kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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