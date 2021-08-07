Yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış durumda. 44 ilimizde çıkan orman yangınlarının 196'sı kontrol altına alınmış durumda. 5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor" diye konuştu. Uçaklar, helikopterler, arazöz ile TOMA'lar ve köylülerin kendi imkanları da dahil olmak üzere yoğun bir çalışmanın devam ettiğini dile getiren Başkan Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

GÖREVLİ OLMAYAN GİREMEZ

Orman yangınıyla mücadelede yeni alınan kararı da duyuran Başkan Erdoğan, "Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Geleceğe Nefes Kampanyası'yla her vatandaş için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanın yıl bitmeden dikileceğini açıkladı.

'MÜCADELE DEVAM EDECEK'

Erdoğan, "Yeşil vatanı korumak için mücadelemiz devam edecektir. İktidarımız döneminde 5 milyar 400 milyon yetişmiş ağaç diktik. Bunu yapan bir iktidarız biz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde bu çalışmalarımızı yoğun olarak devam ettireceğiz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz" dedi.