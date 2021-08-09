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Haberler Gündem Azeri kardeşlerimiz kazma-küreklerle yangına koşuyor

Azeri kardeşlerimiz kazma-küreklerle yangına koşuyor

Azeri kardeşlerimiz kazma-küreklerle yangına koşuyor

9.8.2021

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için 93 araç ve 1 helikopter ile Türkiye'ye gönderilen 710 kişilik ekip yangından yangına koşuyor. Aydın Çine Gökbel Dağı'ndaki yangını söndürme çalışmalarına destek vermesi için bölgede görevlendirilen 200 kişilik ekip, başlarındaki komutanlar nezaretinde ellerindeki kazma-kürek ve sırtlarındaki söndürme aparatları ile görevden göreve koştu.
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