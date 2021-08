Küresel çeteler yangının üzerinde dans ediyor

'Küresel Çete', adı üstünde bir ahtapot gibi kollarıyla tüm dünyayı sarmıştır. Bu ahtapotun kolları ezilen dünyayı kendi işbirlikçileri ve alt düzeyden Çete'ye dahil edilenlerle sarmakta ve kanını emmektedir... Amerikan Doları'nın arkasında 8 büyük ve derin aile var. Doları özel şahısların sahibi olduğu finans kurumu FED basıyor. FED'in ortağı 8 aile; Rockefeller, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Kuhn Loebs, Rothschild, Warburg, Lazard ve Moses Seifs'ten oluşuyor. Küresel çete (Başta Rothschild ve Rockfeller aileleri) iklim krizini kullandığı derin kulislerde konuşuluyor. Bill Gates, küresel ısınmaya karşı ineklerden kaynaklanan metan gazı salınımının azaltılması için zengin ülkelerin yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini söyledi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "En fakir 80 ülkenin yapay et tüketebileceğini sanmıyorum. Tüm zengin ülkelerin yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini düşünüyorum " dedi. Laboratuvarda hayvan hücrelerinden et üretmenin ekonomik olmayacağını belirten Gates, "Yapay etin tadına ise zamanla alışılabilecek. Lezzet farkına zamanla alışılır. Üstelik zamanla etin tadı da iyileştirilecek" ifadelerini kullandı.

TOPRAK ALIMLARININ SEBEBİ

Bill Gates ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu. Küreselci Gates, toplamı bin kilometreye yaklaşan tarım arazileriyle birlikte ABD'deki en büyük tarım arazisi sahibi oldu. Milyarder Gates'in portföyünde 979 kilometrekare tarım arazisi ve 109 kilometrekare civarında diğer kullanım arazileri yer alıyor. Böylece, Gates'in ABD'deki toplam arazi varlığı 1 milyon dekarın üzerine çıkıyor. Gates'in holdingine ait en büyük araziler Louisiana ve Arkansas'ta bulunuyor. Gates'in Washington'daki 64 kilometrekare büyüklüğündeki arazisinin değeriyse 171 milyon dolar civarında. 132 milyar dolar net varlığa sahip Gates'in kişisel varlığını yönetmek için kurduğu Cascade Investment, doğrudan ya da dolaylı olarak bu arazilerin büyük bir bölümüne sahip.

TRAKYA VE KARADENİZ

Bill Gates'in ABD'de California, Illinois, Iowa, Louisana ve diğer eyaletlerde en az 100 bin dönümlük tarım arazisi bulunuyor. Afrika'da, Balkanlarda ve Türkiye'de de toprak alma çalışmaları sürüyor. Türkiye'de Trakya ve Karadeniz bölgesini seçtiği belirtiliyor. Gates'in bu kadar fazla tarım arazisine yatırım yapması, 2030 yılında küresel ısınma sonucu gıda talebinin artması karşısında, birçok ülkenin sıkıntıya gireceğini hesaplayarak, küresel gıda temini planı yaptığı değerlendiriliyor... Küresel Çete'nin kontrolünde bulunan et ve mandıra ürünleri endüstrisi, iklim değişikliğinin varlığı üzerinden son derece etkili algı operasyonları çıkartıyor. Dünyanın en büyük küresel 10 et şirketi ve onları temsil eden endüstri gruplarının "iklimsel göz boyama" taktikleri çok fazla göze batıyor. Küreselci Bill Gates ise, endüstriyel et üretiminin sonunun artık tamamen gelmesi gerektiğine dair konuşuyor, et hayvanlarının halk sağlığı için büyük bir tehdit ve "iklim krizinin başlıca lokomotiflerinden biri" olduğu konusunda zihin yıkama faaliyetlerini hızlandırmış görünüyor.

KÜRESELCİLERİN OYUNU

Küreselciler her kullandığı yayın organında, "Özellikle hayvancılık kirlilik yaratıyor çünkü büyükbaş hayvanlar gaz çıkararak güçlü sera gazlarından olan metan salıyor. Ayrıca, büyükbaş hayvanları otlatmak ve onlara yem yetiştirmek için de geniş ormanlık alanlar dümdüz ediliyor" ifadelerin kullanılıyor. Bilhassa dünyanın en büyük tropikal ormanı Amazon'u yakanların ardında Küresel Çete'nin aparatlarının bulunduğu söyleniyor.

SONUÇ

Evet "emir alan" TÜRKİYE'den "emir almayan" TÜRKİYE'ye gelmemiz karşısında hainler devreye sokuldu. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yangınların da, hainliklerin de ağır bir bedeli olacak. TÜRKİYE'nin gücünü herkes görecek. Türkiye güçlüdür...