AK Parti MYK’nın gündemi orman yangınlarıyla mücadele

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı 14.40'ta başladı ve yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Türkiye'nin yakın zamanda çok sayıda felaketle karşı karşıya kaldığını kaydeden Çelik, "Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. MYK'da gündem başlıklarımızın başında orman yangınları vardı. Cumhurbaşkanımız geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Provokasyona, yalan habere karşı da mücadele etmeliyiz. Bazı siyasilerin yangın ateşinin yanına, fitne ateşi yakmaya çalıştığını gördük. Yangınla mücadele kadar, fitne ateşiyle de mücadele gündemimize aldığımız bir konu oldu. Yangın devam ederken kuvvetimizi bölen, kendi içimizde provokasyon çıkarmaya çalışan bu yaklaşımlar ibretlik bir tablo ortaya koymuştur. Yeşil vatanımızı daha da büyütüyoruz. 252 milyon fidan dikeceğiz. Antalya Valiliği emrine 52.5 milyon lira, Muğla Valiliği emrine de 17.5 milyon liralık nakdi yardım gönderildi" diye konuştu.



Yunanistan'ın son dönemde Türk azınlığa karşı uyguladığı ayrımcı politikalara da değinildiğini belirten Çelik, "Türk azınlığa dönük sistematik dışlama politikası maalesef Yunanistan tarafından devam ettirilmektedir" dedi. Afganistan ile ilgili gelişmeleri ve gelen mültecilere verilen tepkileri de değinen Çelik, "Bu konu da konuşuldu. Ölümden kaçana sahip çıkmamak ahlaki olmaz ancak Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir" açıklamasını yaptı.

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