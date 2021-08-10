Alevlerle mücadelede mutlu sona gelindi

Türkiye, günlerdir 47 ilde meydana gelen yangınlarla boğuşuyor. Ülkemizi ateş çemberine çeviren orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, mutlu sona nihayet ulaşıldı. Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınlar dışında diğer bölgelerdeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da aralıksız sürüyor. 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları sebebiyle, 83 bin 810 hektarlık alan küle döndü. 47 ilimizde çıkan 241 orman yangınından 235'i kontrol altına alındı. Muğla'da 6 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alınırken Milas ve Köyceğiz yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.





RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde başlayan ve Bayır Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangında helikopterler, gün boyu 300 sorti yaparak yangına müdahale etse de rüzgarın yön değiştirmesi ile alevleri söndüremedi. Sabahın ilk ışıkları ile etkisini kaybeden rüzgar ile birlikte Bayır Mahallesi yangın tehlikesinden kurtuldu. Gün boyu 300'ü geçkin sorti yaptığı öğrenilen helikopterler ve uçaklar alevleri kontrol altına almak için aralıksız olarak çalıştı. Milas'taki yangında Yeniköy hattında da gün boyu havadan çalışmalar devam etti. Köyceğiz ilçesinde geniş bir alanda süren orman yangını, Sandras Dağları'nı yoğun duman altında bırakırken, yayla evleri boşaltıldı.





HAVADAN MÜDAHALE

Jeolojik yapısı nedeniyle müdahalenin zor olduğu Köyceğiz'deki yangına müdahale gün boyu sürdü. Geniş bir alanda etkili olan yangının duman bulutu havadan görüntülendi. Bölgeye hem Türk hem de 2 İspanyol helikopteri havadan yer ekipleri ise karadan müdahalesini sürdürüyor. 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, TOMA, orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevler Çövenli Yaylası'ndaki evlerin hemen yanında bulunan ormanlık alana ulaştı. Ekipler, yayla evlerinde yaşayan vatandaşları tahliye etti.



YATAĞAN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı bölgesi civarındaki yer yer tütmelerin devam ettiği yangına ise hava araçları su attı. Yatağan Hacıveliler köyünde başlayan ve Aydın Çine istikametine geçen yangında bir tütme görünmezken tedbir amaçlı bölgeye su atılmaya devam ediliyor. Dalaman Havaalanı'nın karşısında çıkan yangına uçaklar tarafından müdahale edildi. Yine önceki akşam Datça kent merkezine yakın alanda çıkan yangın da anında söndürüldü.

7 UÇAK VE 39 HELİKOPTER GÖREV YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bakan Bekir Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 30'dan fazla şehirdeki 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini, yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangının olmadığını söyledi. Muğla'da 16 orman yangınının meydana geldiğini dile getiren Pakdemirli, burada 7 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personelin görev yaptığını söyledi.



YUNANİSTAN'A YARDIM

Pakdemirli, Yunanistan'ın Türkiye'den uçak talebinde bulunduğunu da belirterek, "Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber, sağlayabileceksek Yunanistan'a destek vereceğiz" dedi.







KÖYLÜ KADINLAR KAZANLARI İŞÇİLER İÇİN KAYNATTI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde günlerdir devam eden yangınlarda görev alan yüzlerce işçi, gönüllü ve diğer personel için, Beyobası köyünde kazanlarla yemek pişiriliyor. Kadınların yaptığı yemekler Türk Kızılayı tarafından yangın alanlarına dağıtılıyor. Beyobası'nda kurulan kazanlarda, odun ateşinde pişen ev yemekleri her gün orman yangınlarında çalışanlara ulaştırılıyor. Beyobalı kadınlar her gün farklı bir menü ile yüzlerce kişiye yetecek şekilde 3 ayrı çeşit yemek hazırlıyor.



YANAN AĞAÇ DEVRİLDİ 2 KİŞİ YARALANDI

Muğla Menteşe'deki orman yangınında yanan ağacın devrilmesi sonucu, orman muhafaza memuru Selim Korkmaz ve rüzgar enerjisi santrali personeli Hakan Tutuş yaralandı. Yaralılar helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Olay yerinde bulunan AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu söyledi.



FERDİ YAVUZ / VOLKAN YILDIZ / ÖMER KUNDAKÇI / KAZIM YÖRÜKÇE / ADEM ÜLKER