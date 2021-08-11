Batı medyasından çarpıcı analiz! 'Türkiye dış politikada yeni sayfa açtı'

Türkiye'nin dış politikada bağımsız izlediği yol, Batı medyasının da gündeminde. Modern Diplomacy isimli kuruluşun analiz yazısında, Türkiye, bölgede patronun kim olduğunu ve Washington'un 'müttefiklerini' korumaktan aciz olduğunu Karabağ'da basit bir şekilde gösterdi" denildi.



NATO'YA MEYDAN OKUDU

Tarihçi ve siyaset bilimci Batko Milacic tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin her şeyi göze olarak kendi politikalarını oluşturduğu belirtildi. M5 Dergi'sinin çevirdiği haberde şu ifadelere yer verildi: "Ortadoğu'daki bir türlü dinmeyen olaylar, büyük çaplı 'Arap Baharı' isyanlarının etkisiyle devletlerarası ilişkileri çok karmaşık hale getirdi. Çıkarlarının sadece ABD ile ittifak yaparak tatmin edici bir noktaya ulaşmayacağını anlayan Türkiye, direkt olarak kendi çıkarlarını önceleyen bir dış politika ile kendisine yeni bir sayfa açtı. Türkiye bu hamlesi ile aynı zamanda NATO'ya da meydan okudu. En somut örnekler, Rusya ile 'Türk Akımı' projesinin hayata geçirilmesi ve Washington'un uyarısına rağmen Rusya'dan modern S-400 uçaksavar sistemlerinin satın alınması."

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