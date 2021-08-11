Binlerce gence üniversite kapısı açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu'ndan üniversite sınavına giren ve 180 puan barajının altında kalan gençlere bir şans verilmesi için çalışma yapılmasını istemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de YKS'de barajın düşürülmesini önermişti. Bu gelişmeler üzerine YÖK, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı ile 'YKS barajı' konusunda toplantı yaptı. YÖK, tamamlanan çalışmayı Başkan Erdoğan'ın onayına sundu.



AVANTAJ DOĞDU

Erdoğan tarafından onaylanan çalışma ile baraj puanı 170'e çekildi. Böylece binlerce adaya 4 yıllık okulları tercih etme imkanı doğdu. YÖK'ün çalışmasında pandemi koşulları ve yüzyüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmaması amaçlanıyor. Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülerek binlerce öğrencinin tercih yapmasına imkan sağlanmıştı. Salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle 2021 üniversite sınavında başarı ortalaması düşmüş, çok sayıda aday barajın altında kalmıştı.

'GENÇLERİN LEHİNE TAMAMLANACAK'

Katıldığı canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Bu sene üniversite imtihanlarda bir sıkıntı yaşandı. 170- 180 gibi durum. YÖK Başkanımızla konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar. Olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir noktaya getirdiler. Özellikle korona virüs salgını münasebetiyle süreci uzatma kararı aldık. Bu işin detaylarını YÖK halledecek ve bu işi gençlerimizin lehinde bitirmiş olacağız. Gençlerimizi sahiplenerek bu kuşağı diri tutmamız, çok daha istifade edilir hale getirmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

MHP LİDERİ DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Lideri Bahçeli de, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Barajın yüksek olmasıyla en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180'dir. Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım."