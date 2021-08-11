Yangınlarda hortlayan CHP zihniyeti

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Son yangınlarda gördük ki ciğerimiz yanarken CHP ZİHNİYETİ HORTLADI. Yangınlardan siyasi menfaat sağlamak için yüzleri kızarmadan moralleri bozmak, kaos yaratmak için çok uğraş verdiler. Yangınları söndürmeye değil, yangına sosyal medya üzerinden körükle gitmekten gocunmadılar.

Yüzyıl önce kurulduklarını söylüyorlar ama 100 yıldır değişmiyorlar.

Osmanlı'yı yıkan İttihat- Terakki'nin günümüzde de devamı olduklarından, hizipçilik, kumpaslar, kıskançlık, yıkıcılık, ufuksuzluk CHP'nin özellikleri olmuş. Aziz millete önem vermeyenlerin buluştuğu bir platform oldukları tarihin dosyalarında yer alıyor.



HİÇ DEĞİŞMEDİLER

Milletin değerlerine önem vermemiş, milleti hep hakir görmüş, kendilerini lütuf, milleti de kendileri vasıtasıyla adam edilmesi gereken cahil yığınlar topluluğu olarak gördüklerinden, çok partili hayatta hep milli egemenliği yok sayan arayışlar içinde olmuşlardı.

Değişmediler.



İçimiz yanarken, son yangınları bahane ederek kutuplaşmayı daha da körüklemekte beis görmediler. Afet mücadelesine odaklanılacağı yerde, nefret temelli hükümeti, devletin kurumlarını suçlamaya yönelik yabancı istihbarat örgütleri tarafından yönetilen sosyal medya katliamlarına katıldılar.

CHP'nin değişmeyen zihniyetinin bir özelliği de uzlaşma kültürünü tamamen ortadan kaldırmasıydı. Milli meselelerde destek yerine yıkıcılık yaptılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu, sosyal ve kültürel fay hatlarının derinleşmesine sebep olacak konuşmalardan, ithamlardan çekinmediler.

CHP GİDEREK BİR KUTUPLAŞTIRMA

PLATFORMU'NA

ÇEVRİLMİŞTİR.

İçimizi yakan yangınlarda bir kez daha gördük, kutuplaşma siyasetini sürdürmekten gocunmuyorlar.

CHP lideri ve ekibinin Türkiye'yi ACİZ GÖSTERME REZALETİNE İMZA ATMALARI

ASLA UNUTULMAYACAKTIR.

İsmet Paşa iktidarı, TÜRK HAVA KURUMU'nun uçak fabrikalarını marangoz fabrikalarına çevirmişti.



TÜRKİYE ACİZ DEĞİL

Türkiye her güçlüğün ve her türlü zorluğun üstesinden gelen bir ülkedir.

Aziz milletimiz birlik içinde çok derin planları paçavraya çevirmiştir. Türk Milleti çaresiz değildir. İstiklal Savaşı'nda yedi düveli Akdeniz'e döken bir millettir.

15 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la beraber DEMOKRASİYİ KATLEDENLERİ ÇUKURLARA

GÖNDERMİŞ

BİR MİLLETTİR. Kılıçdaroğlu ve polit bürosu milleti tanımıyor. 1950'den beri CHP tarzı siyasetin değişmez bir özelliğini hep yazdık yangınlardan sonra daha çok yazacağız.

"Milleti zorla değiştirmeye çalışmak..." Yapamayacaklar.

70 yıldır millet bunu bildiği için CHP ZİHNİYETİNİ İKTİDAR YAPMAMAKTADIR.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'si aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, yurtta ve dünyada ne tür değişimler yaşandığının farkında değil. Nitekim 1940'larda 1950'lerde İsmet İnönü CHP'si millete "Hasolar, Memolar, ayak takımı" derken, bugünküler "Göbeğini kaşıyan adamlar, bidon kafalılar" demekte beis görmüyorlar. 1950'lerde Adnan Menderes'in milletin büyük teveccühüne mazhar olmasını içine sindiremeyen İsmet İnönü-CHP'siydi. Bugün de milletin 19 yıldır iktidara getirdiği, desteğini hiç esirgemediği Recep Tayyip Erdoğan'ı içine sindiremiyorlar. İsmet Paşa CHP'si, 1960'larda "Şartlar olgunlaşırsa askeri darbe yapmak elbette meşru bir hak olur" derken, bugün Kılıçdaroğlu CHP'si Derin Amerika-Avrupa'nın kontrollü kaos tezgahlarına katılmaktadır.

Yangınları bahane ederek NATO'yu, BM'yi yardıma çağıracak kadar yüzsüzlüğe prim vermektedirler.

HEP YIKICI SİYASET

DÜNLERDE CHP, "Ordu göreve" çağrıları yapıyordu, günümüzde ise ABD Başkanı Biden'ın kendilerini iktidara getirmesini bekleyen bir platform durumunda. Değişen bir şey var mı? TÜRK HAVA KURUMU'NUN UÇAK

FABRİKALARINI CHP İKTİDARI

MARANGOZ FABRİKASINA

ÇEVİRMİŞTİ. Yabancı istihbarat örgütlerinin organize ettiği ORMAN YANGINLARINI bahane eden Kılıçdaroğlu, THK'yı istismar etmekte ideolojik oyunlar oynamaktadır. Önce tarihi bir gerçeği hatırlatalım. CHP'nın Türk Hava Kurumu'nun ismini ağızlarına alması söz konusu olamaz. Çünkü, İsmet Paşa iktidarı, Amerika'dan alınan Marshall yardımı karşılığında, TÜRK HAVA KURUMU'nun uçak fabrikalarını marangoz fabrikalarına çevirmişti. Merhum Dilligil'in uçak fabrikalarını CHP batırmıştı. Bugün ise Kılıçdaroğlu CHP'si, THK üzerinden Atatürkçülük kisvesi altında yıkıcı siyaset yapmakta. Bugün CHP'de Atatürkçüler geniş şekilde tasfiye edilmiştir. CHP Atatürk'ün kurduğu parti özelliğinden uzaklaşmıştır. THK'yı bahane ederek Atatürkçüleri tasfiye etmelerinin üstünü örtmeye çalışmaktadırlar.

SONUÇ: MİLLET YEMİYOR

KEMAL Bey'e bir tavsiyemiz var. Atatürk'ün emperyalizme karşı duruşuna, bağımsız Türkiye fikrine ihanet etmeyin. CHP'de kenara attığınız ATATÜKÇÜLERİ EZMEKTEN BİRAZ UTANIN. Kral çıplak Kemal Kılıçdaroğlu. Timsah gözyaşlarınızı Aziz Millet yemiyor, yemeyecek.