Göç Bakanlığı kurulması masada

Türkiye göçmenler konusunda bir yandan zorda olanlara yardım etmeyi diğer yandan ise kimsenin göçmen deposu haline getiremeyeceği vurgusuyla soruna çözüm arıyor. AK Parti kaynakları, Türk halkının göçmenler konusunda hassasiyetlerinin dikkate alınacağını ifade ederken, parti içinde Göç Bakanlığı kurulması konusu da değerlendiriliyor. Suriyeliler Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunuyor.



3.5 MİLYON SURİYELİ VAR

Göç İdaresi'nin 5 Ağustos 2021 verilerine göre bu kapsamda Türkiye 3 milyon 696 bin 919 Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. En çok Suriyeli 529 bin 243 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 454 bin720 ile Gaziantep, 436 bin 396 bin ile Hatay, 424 bin 377 ile Şanlıurfa, 253 bin 962 bin Adana takip ediyor. Göç İdaresi'nin 5 Ağustos 2021 verilerine göre bu yıl Türkiye'de 77 bin 389 düzensiz göçmen yakalandı. 32 bin 727 ile Afgan uyruklular birinci sırada yer alırken onu 11 bin 377 ile Suriyeli, 7 bin 509 ile de Pakistanlı göçmenler izledi.



■ EDA IŞIK

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