Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Nevvar Salih İşgören Vakfı kurucusu Salih İşgören'in eşi Nevvar İşgören, ölümünün 13. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Nevvar Salih İşgören Vakfı yöneticileri, 2008 yılında hayatını kaybeden hayırsever Nevvar İşgören'i vefatının 13. yıl dönümünde Aşağı Narlıdere Mezarlığındaki kabri başında andı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, hem Nevvar İşgören için hem de 2011 yılında vefat eden Salih İşgören için de dualar edildi. Bir dönem Nevvar Salih İşgören Vakfı'nda genel sekreterlik görevini yürüten Mahir Dinç, Nevvar İşgören'in özgeçmişini ve yaptığı hayır işlerini anlattı. Dinç, Nevvar İşgören'in 13 yıl önce hayatını kaybettiğini; ancak bıraktığı mirasını Nevvar Salih İşgören Vakfı'nın yaşattığını söyledi. Konuşmaların ardından Nevvar İşgören ve Salih İşgören'in mezarına güller bırakıldı.

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