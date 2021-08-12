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Haberler Gündem Son dakika: Batı Karadeniz'de sel felaketi! Başkan Erdoğan bilgi aldı: Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında

Son dakika: Batı Karadeniz'de sel felaketi! Başkan Erdoğan bilgi aldı: Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında

Son dakika... Başkan Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Son dakika: Batı Karadeniz'de sel felaketi! Başkan Erdoğan bilgi aldı: Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında

12.08.2021, 13:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021, 13:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel hadiseleriyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.

Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, selden etkilenenlere de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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