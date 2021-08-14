Mehmetçik sınırda gece gündüz tetikte

Van-İran sınırında nöbet tutan Mehmetçik, hem terör örgütlerine hem de insan kaçakçılığına fırsat vermiyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, "Bir süre önce bölgede 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Burada hem terörle mücadele faaliyeti hem de insan kaçaklığı faaliyetleri önlenmeye çalışılıyor. Geçen sene Van sınır hattında 108 bin civarında göçmeni engelledik. Bu sene ise yıl başından bu güne kadar 69 bin 156 göçmen sınır hattında engellenmiştir" dedi.

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