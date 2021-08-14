  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Mehmetçik sınırda gece gündüz tetikte

Mehmetçik sınırda gece gündüz tetikte

Mehmetçik sınırda gece gündüz tetikte

14.8.2021

Van-İran sınırında nöbet tutan Mehmetçik, hem terör örgütlerine hem de insan kaçakçılığına fırsat vermiyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, "Bir süre önce bölgede 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Burada hem terörle mücadele faaliyeti hem de insan kaçaklığı faaliyetleri önlenmeye çalışılıyor. Geçen sene Van sınır hattında 108 bin civarında göçmeni engelledik. Bu sene ise yıl başından bu güne kadar 69 bin 156 göçmen sınır hattında engellenmiştir" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mehmetçik sınırda gece gündüz tetikte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.