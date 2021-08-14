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Haberler Gündem Sosyal medyada düzenleme hazırlığı

Sosyal medyada düzenleme hazırlığı

Sosyal medyada düzenleme hazırlığı

14.8.2021

AK Parti, son olarak orman yangınları ve Altındağ'da yaşanan olaylarda zirveye çıkan sosyal medyada algı operasyonlarına neşter vuracak. Düzenleme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün 2. fıkrası kapsamında yapılacak. Buna göre sosyal medya sağlayıcıları hakaret, tehdit, halkı tahrik eden paylaşımlar 24 saat içinde kaldıracak. Paylaşımları kaldırmayan sosyal medya sağlayıcılarına yüksek miktarda para cezaları kesilecek. Paylaşımları yapanlar ise TCK hükümlerine göre yargılanacak. Düzenleme Ekim ayında Meclis açılır açılmaz yasalaşacak.
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