Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullar açılacak

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi hız kesmeden devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulları açma konusunda kararlı olduklarını söyledi. Planlanan duruma göre, yüz yüze eğitim bütün sınıflarda haftanın 5 günü yapılacak. Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler de üzerinde de tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.



ÜNİVERSİTELER DE GÜNDEMDE

Bilim Kurulu'nun çalışmalarına paralel olarak YÖK'ün de üniversitelerin açılması için gerekli çalışmaları yaptığı bildirildi. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversite yurtlarının karantina amaçlı kullanılmasına son verilecek.

BÜYÜKLERİN AŞILANMASI ÇOK ÖNEMLİ

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada toplumun aşılanmasının yüz yüze eğitim açısından da çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Kayıpmaz, "Okulların güvenle açılabilmesi açısından aşılanmak, hem bizlerin hem çocuklarımızın sağlığı açısından karşılaşacağımız risklerin önemli ölçüde azaltacaktır" ifadesini kullanmıştı.