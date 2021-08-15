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Haberler Gündem Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açılacak

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açılacak

Haydarpaşa Limanı'nda kule söküm işlemi süren Yavuz sondaj gemisi hazırlıkların ardından Karadeniz'e hareket edecek.

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açılacak

15.08.2021, 17:20

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz sondaj gemisi Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Yavuz Karadeniz'e hareket edecek."

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