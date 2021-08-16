Kuzey Irak'taki Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber geldi.
Harekat bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu üç asker şehit oldu, iki asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda üç askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını duyurdu.
Kuzey Irak'taki Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber geldi.
Harekat bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu üç asker şehit oldu, iki asker yaralandı.
Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 asker şehit haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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