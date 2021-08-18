20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti.

Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı.

Buna göre; öğretmen atamasında 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacağı açıklanan tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Atama sonuçlarıysa 8 Eylül'de değil 3 Eylül'de açıklanacak.