20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti.
Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı.
Buna göre; öğretmen atamasında 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacağı açıklanan tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Atama sonuçlarıysa 8 Eylül'de değil 3 Eylül'de açıklanacak.
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