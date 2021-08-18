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20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.

20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik

18.08.2021, 12:22

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti.

Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı.

Buna göre; öğretmen atamasında 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacağı açıklanan tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Atama sonuçlarıysa 8 Eylül'de değil 3 Eylül'de açıklanacak.

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