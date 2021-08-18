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Haberler Gündem Kredi kartlarında köklü değişiklik: Parmak izi kullanılacak

Kredi kartlarında köklü değişiklik: Parmak izi kullanılacak

Kredi kartlarında 2024'ten itibaren birçok değişiklik yapılacak. Güvenlik tedbirleri açısından manyetik kartların kullanımını sonlandırılması, bu kartların yerine çipli ve biyometrik kartların gelmesiyle parmak izinin kullanılacağı öngörülüyor.

Kredi kartlarında köklü değişiklik: Parmak izi kullanılacak
AA

18.08.2021, 11:01

Kredi kartlarında köklü değişikliğe gidiliyor. Dünyanın önde gelen kredi kartı üreticilerinden Mastercard 2024'ten itibaren kartlardaki manyetik şeritleri kaldıracağını duyurdu.

İLK AVRUPA'DA BAŞLAYACAK

Uygulama ilk olarak Avrupa'da başlayacak. Takvimler 2033'ü gösterdiğinde dünya genelinde manyetik kartların kullanımı sonlandırılacak. Manyetik şeritler, dolandırıcılığa imkan verdiği için uzun süredir güvenli görülmüyordu.

Manyetik kartların yerine ise çipli ve biyometrik kartlar gelecek.

Biyometrik kartların parmak izi kullanacağı belirtildi. Pandemi temassız ödemeye olan talebi artırdı. Hem kartlar hem akıllı cihazlarla yapılan temassız ödemeler artış gösterdi.

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