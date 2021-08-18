"Savunma sanayiinde devrim gerçekleştirdik"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada, kendi alanında önemli bir dünya markası hâline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın 15'incisinin, ülke ve katılımcı firmalar için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Erdoğan, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayii Başkanlığı'nı tebrik ederek, fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

'KÜRESEL BİR YER EDİNDİ'

Geçmişi 1993 yılına kadar giden ve iki yılda bir yapılan fuara katılımın, sayı ve nitelik olarak sürekli artmasının, Türk savunma sanayiinin başarısının ifadesi olarak kabul edileceğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayii alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor. İDEF-2021'i işte böyle bir iklimde gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı.

DÜNYA BARIŞINA KATKI

Türkiye'nin, savunma sanayiinde geliştirdiği her türlü imkânı ve kabiliyeti, dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülke olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Biz asla savunma sanayii konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik, görmüyoruz. Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin, savunma sanayiinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en büyük savunma paktı NATO'nun önde gelen üyesi olarak millî savunma sanayimizi geliştirdikçe, bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağına inanıyoruz" dedi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye, son 19 yılda, diğer pek çok alan gibi savunma sanayiinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türk savunma sanayiinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda, hamdolsun, çok iyi bir noktaya geldik. Mesela, 2002 yılında ülkemizde sadece 62 savunma sanayii projesi yürütülüyorken, günümüzde bu sayı 750'yi geride bırakmıştır. Bu projelerin bütçeleri de 5,5 milyar dolar düzeyinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız da 56'dan 1.500'e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir."

'FUARDAKİ ÜRÜNLER KAT ETTİGİMİZ MESAFENİN İSPATI'

"SAVUNMA harcamalarımızı ve ARGE'ye ayırdığımız kaynakları dengeli bir şekilde artırarak, bu doğrultuda üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz" ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, "Fuarımızda millî imkânlarla geliştirdiğimiz pek çok ürünün yer alması, bu konuda kat ettiğimiz mesafenin ispatıdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tablo daha da gelişerek devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZ HİÇBİR ZAMAN BOMBA YAĞDIRANLARDAN OLMADIK, OLMAYIZ'

"GEÇMİŞİNDE sömürge, katliam, soykırım, işgal izi bulunmayan bir millet olarak, gittiğimiz her yerde dostlarımıza, göğsümüzü gererek, tüm kalbimizle ve samimiyetimizle birlikte kazanmayı teklif ediyoruz" diyen Erdoğan, "Bu teklifi Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya'da olduğu gibi Kuzey Afrika'da da yapıyoruz, Güney Amerika'da da yapıyoruz, Güney Asya'da da yapıyoruz. Biz asla, sınırlarından binlerce, on binlerce kilometre ötede güya terörle mücadele adı altında sivil demeden, masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayız. Hak, hukuk, adalet, insan hakları, demokrasi kavramlarını en süfli siyasi ve ekonomik çıkarlarının kılıfı hâline büründürenlerle hiçbir zaman aynı çizgiye gelmedik, gelmeyiz" diye konuştu.