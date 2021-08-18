Son dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca açıklama yaptı! Kritik 3. doz aşı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalar yaptı.

Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Virüsü tanıyoruz. Tedavi yöntemlerimiz her gün gelişiyor ve aşı programımız başarıyla sürüyor. Virüsün tüm değişikliklerini izliyoruz. Virüsün mutasyona uğraması beklenen bir durum ve bu mutasyonlar tedbirlerde bir değişikliğe sebep olmuyor.

VİRÜSÜ YOK SAYAMAYIZ

Aşı ile bağışıklık elde edilene kadar uyacağımız tedbirlerde bir değişiklik yok. Tedbirler halen aynı ve çok etkili ancak bizler sanki son hastamız da iyileşmiş, virüs yok olmuş gibi davranırsak hastalığın yayılması için tüm şartları sağlamış oluruz. Son günlerde temelsiz bir cesaretle hareket edenlerimiz var.

Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız.

Hiçbir vatandaşımız kapalı bir ortamda maskesiz hareket etmemeli. 2 metrelik sosyal mesafeye azami dikkat göstermeli. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalı.

3 DOZ AŞI AÇIKLAMASI

31 milyon aşılı vatandaşımızın incelenmesi sonucu aşı etkililiği ile ilgili bir çalışma yaptığımızı ve ön sonuçlarını paylaşmıştım. Bu çalışmamız tamamlandı.

Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Bu çalışmayı süre uzadıkça güncellemeye devam edeceğiz. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri 3. dozun gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması.

Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşıyla 2 doz inaktif ve 1 doz mrna aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor.

SEVİYEMİZİ YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR

Bu aşı programımız açısından son derece önemli bir sonuçtur. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz ister mRNA ister İnaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3. doz çalışması yeni yapılmaktadır. Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3. Doz uygulamasının gerekebileceği yönünde. Ülkemizde mRNA aşıları inaktif aşıdan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok.

Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor. Önümüzde bir İsrail örneği var. Ancak kendi verilerimiz belirginleştikçe bu konudaki sonuçları da hem sizlerle hem de Dünya kamuoyu ile paylaşacağım.

Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. Doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir.

Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı 15 Ağustos vaka tablosunu açıkladı