Son dakika: Etiyopya Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz. Bu ilişkilerin temeli 1896 yılında Sultan 2. Abdulhamid devrinde atılmıştı.

Bugün Etiyopya ile dostluk temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Önemli projelere imza atıyoruz. Etiyopya'da ata yadigarı bir çok eser bulunmaktadır.

TİCARİ İLİŞKİLER

Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik. Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası ilişkileri ele aldık. Etiyopya''nın barış ve huzuru bizim için önemlidir.

FETÖ'NÜN OKULLARI DEVREDİLDİ

FETÖ'nün bütün okullarının Türkiye'ye devredilmesinden memnuniyet duyuyorum. Etiyopya'ya teşekkür ediyorum.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed şöyle konuştu;

"Etiyopya Türkiye ile dostluğunu son derece önemli olarak değerlendiriyor. Türkiye stratejik konumu nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve küresel ilişkilere şekil veren bir ülke. Bugün modern Türkiye ulusal anlamda bir model teşkil ediyor ve milli kalkınma için bir örnek teşkil ediyor. Bütün bunlar kendi halkının çıkarlarıyla tanımlanıyor. Bu nedenle başarılı, dinamik ve sağlam bir ekonomi geliştirmiş bir ülke. Yatırım için olumlu ortam yaratmaya, Türk yatırımcıları beklemeye devam edeceğiz."