Tehlike geçmedi

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yıldönümünde konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'de 7'nin üzerinde deprem üretebilecek fayların bulunduğunu vurguladı. Olası Marmara Depremi'nin 7'nin üzerinde olması beklendiğini belirten Özener, 'Burada önemli olan depreme ne kadar hazır olduğumuz' dedi.

Depremin ne zaman gerçekleşeceğini söyleme şanslarının olmadığını belirten Prof. Dr. Haluk Özener, "Vatandaşların bizlerden beklentisi depremin nerede ve ne zaman olacağı yönünde oluyor. Ancak biz sadece biriken enerji kapsamında hangi bölgelerde ne büyüklükte deprem olabileceğini söyleyebiliyoruz. Zaman verme şansımız yok. Böyle bir teknoloji dünyanın hiçbir yerinde yok" diye konuştu.

DOĞU'DA RİSK YÜKSEK

Prof. Dr. Haluk Özener, sözlerine şu şekilde devam etti: "Diri fay haritasına baktığımızda Türkiye'de 550 civarında aktif fay bulunuyor. Bunlar tespit edilebilen faylar, bir de tespit edilemeyen faylar var. Dolasıyla Türkiye'nin birçok yeri deprem tehlikesi altında. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olması sürpriz değil. Ancak kuzey Anadolu fayının 1939 Erzincan depreminden sonra depremlerin batıya doğru bir göçü var. Bu göçün Marmara Denizi'ne kadar geldiği tespit ediliyor. Bir de 1912 Şarköy Mürefte Depremi var. Dolayısıyla aradaki boşluğu bir Marmara Denizi boyunca yaklaşık 130 kilometrelik bir alanda sismik boşluk olarak değerlendirebiliyoruz. Erzincan Yedisu segmenti ve Doğu Anadolu'da bulunan belli bölgeleri uzun süredir deprem üretmiyor. Bu bölgelerin deprem tehlikesi altında diyebiliriz."

DEPREMİN ŞAKASI YOK!

SİLİVRİ'DE 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır riskli olduğu için mühürlenen Sultangazi'deki 2 bina ile Kadıköy'deki 40 yıllık riskli binada vatandaşların yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı. Ağır riskli binalarda oturan kiracılar uygun fiyatlı olduğu için bu evlerde oturduklarını belirtirken, daire sahipleri de kiraların çok yüksek olduğu için binada oturmaya devam ettiklerini söyledi.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen de "Vatandaşlarımız sağduyulu olsun. Depremle şaka olmaz. Bilime, ilime ve hesaba inanıyorsanız kendi can güvenliği için binalarınızı yenileyin" diyerek uyardı. Bu binalarda oturan vatandaşlar ise "Deprem gerçeği bizi korkutsa da başka gidecek yerimiz yok. Van Depremi ve İzmir Depremi gibi depremler bizi tedirgin etsede mecbur oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

7.2 İLE 7.6 ARASINDA BİR DEPREM BEKLİYORUZ

BİLİM Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür 17 Ağustos 1999 depremini değerlendirerek, "En az 7.2. ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz. Bu büyüklükte bir deprem olduğu zaman binaların yıkılmasını bir kenara bırakın insan ayakta bile duramaz" diye konuştu.

"2026'YA KADAR MEYDANA GELEBİLİR"

KUZEY Anadolu Fayı'nın kırılmayan 2 segmenti olduğunu ve bu durumun Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni tehdit ettiğini kaydeden Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, beklenen İstanbul depreminin 2026'ya kadarki süreçte gerçekleşebileceğini söyledi. Selim, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki yapıların yüzde 40, Avrupa Yakası'ndaki yapıların ise yüzde 60 ölçeğinde risk taşıdığını söyleyerek kentsel dönüşüm projelerinin önemini vurguladı.

İSTANBUL'DA 1.5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ ŞART

ESENLER'DE kentsel dönüşüm projesi kapsamında 531 konutun hak sahipleri kura çekilerek belirlendi. Kura çekilişinde konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbul'da acilen 300 bin, normalde de 1,5 milyon dönüşmesi gereken konut var" dedi.

HAYATINI KAYBEDENLER SAYGIYLA ANILDI

17 Ağustos depreminin 22'nci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat 03.02'de Gölcük Kavaklı Sahili'nde bulunan deprem anıtında anma töreni düzenlendi. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile vatandaşların katıldığı törende, hayatını kaybedenler için dualar okundu. Depremde yakınlarını kaybedenler, sabahın ilk ışıklarından itibaren Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Deprem Şehitliği'ne gelip dualar okudu. Şehitlikteki bazı ziyaretçiler, gözyaşlarını tutamadı. Yalova'da da anma etkinliği düzenlendi. Kentte depremin simgesi olan Deprem Anıtı'nda düzenlenen törende aradan geçen 22 yıla rağmen silinmeyen acı yeniden yürekleri dağladı. Avcılar'da yıkılan 28 binanın enkazında hayatını kaybeden 246 kişi, felaketin 22'nci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat olan 03.02'de anıldı. Avcılar Kent Konseyi'nin Marmara Caddesi'ndeaDepremi'nde Avcılar'da ölen 246 kişinin anısına saygı duruşunda bulunuldu.