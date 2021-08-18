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Haberler Gündem Yıkılan binanın müteahhidi gözaltına alındı

Yıkılan binanın müteahhidi gözaltına alındı

Yıkılan binanın müteahhidi gözaltına alındı

18.8.2021

KASTAMONU'NUN Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. Esenyurt'ta gözaltına alındı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö'nün İstanbul'da olduğu belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Esenyurt'ta gözaltına alınan Mehmet Ö. emniyete götürüldü.
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