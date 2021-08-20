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Başkan Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'yi kabul etti

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi kabul etti. Basına kapalı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Başkan Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'yi kabul etti
AA

20.08.2021, 14:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi kabul etti.



Başkan Erdoğan, Motegi'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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