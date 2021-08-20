Ege’deki vakalarda sevindiren düşüş

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı haritasını paylaştı. 7-13 Ağustos tarihlerini kapsayan verilere göre korona virüs vaka sayısı İstanbul'da 181.96, Ankara'da 199.55, İzmir'de ise 49.81 oldu. Geçtiğimiz hafta İzmir'deki oran 65,85 iken yeni tablodaki düşüş sevinçle karşılandı. Ege Bölgesi'ndeki diğer illerde de salgına karşı verilen mücadelenin karşılık bulduğu görüldü.

Vaka sayısı her 100 bin kişide 50'nin altında azalan 23 il arasında Aydın 30,21, Çanakkale 21,61, İzmir 16,04, Muğla 11,8 ve Balıkesir de 10,18 oranındaki düşüşle bölgede örnek şehirler olmayı başardı. Ülke genelinde 34 ilde 100 bin nüfustaki Kovid-19 vakaları 1-50 aralığında kalırken, bu iller arasında Ege'de bulunan Manisa 39,42, Denizli 19,93, Kütahya 18,61 ve Uşak 17,08 oranlarıyla dikkat çekti.

AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE'NİN AŞI SERTİFİKASINI TANIDI

TÜRKIYE, Avrupa Birliği'nin dijital korona virüs sertifikası sisteminin parçası oldu. Bu doğrultuda AB'nin onayladığı aşılardan (BionTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson) ikinci doz aşısı yaptıran Türkiye vatandaşlarının, e-Nabız ve HES gibi aşı bilgilerini içeren belgeleri, Avrupa Birliği tarafından kabul görecek.