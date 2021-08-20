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Haberler Gündem Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörleri belli oldu

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörleri belli oldu

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mehmet Naci İnci atandı. Öte yandan Marmara Üniversitesi Rektörü ise Prof. Dr. Mustafa Kurt oldu.

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörleri belli oldu

21.08.2021, 00:14 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021, 00:15

Son dakika haberine göre; Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mehmet Naci İnci atandı. Öte yandan Marmara Üniversitesi Rektörü ise Prof. Dr. Mustafa Kurt oldu.

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