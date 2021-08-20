Son dakika haberine göre; Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mehmet Naci İnci atandı. Öte yandan Marmara Üniversitesi Rektörü ise Prof. Dr. Mustafa Kurt oldu.
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mehmet Naci İnci atandı. Öte yandan Marmara Üniversitesi Rektörü ise Prof. Dr. Mustafa Kurt oldu.
Son dakika haberine göre; Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mehmet Naci İnci atandı. Öte yandan Marmara Üniversitesi Rektörü ise Prof. Dr. Mustafa Kurt oldu.
Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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