Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörleri belli oldu

Son dakika haberine göre; Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mehmet Naci İnci atandı. Öte yandan Marmara Üniversitesi Rektörü ise Prof. Dr. Mustafa Kurt oldu.