Başkan Erdoğan ile Putin'den Afganistan görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; iki lider görüşmede Afganistan'da yaşananları ve son durumu ele aldı.
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Afganistan'daki durum ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; iki lider görüşmede Afganistan'da yaşananları ve son durumu ele aldı.
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