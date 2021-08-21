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Haberler Gündem Başkan Erdoğan ile Putin'den Afganistan görüşmesi

Başkan Erdoğan ile Putin'den Afganistan görüşmesi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Afganistan'daki durum ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Putin'den Afganistan görüşmesi

21.08.2021, 17:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; iki lider görüşmede Afganistan'da yaşananları ve son durumu ele aldı.

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