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Haberler Gündem Kabil’den 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi

Kabil’den 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi

Kabil’den 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi

22.8.2021

AFGANİSTAN'DAN Türkiye'ye tahliye uçuşları devam ediyor. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 14'ü bebek 160 yolcu, Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'na götürüldü. İslamabad'da THY uçağına aktarılan yolcular, yaklaşık 6 saat süren TK-6885 sefer sayılı uçuşun ardından 06.15'te İstanbul'a getirildi.
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