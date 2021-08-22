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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

22.08.2021, 18:16 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021, 18:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Kral Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.

Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.

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