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Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

DHA 23.08.2021, 14:57 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021, 14:59