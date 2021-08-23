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Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
DHA

23.08.2021, 14:57 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021, 14:59

Başkan Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

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