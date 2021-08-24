Taliban’ın önde gelen 6 yöneticisi

Taliban yapılanmasında lider dışında, 26 kişilik Liderlik Şurası ve bakanlar kurulu gibi işleyen çeşitli komisyonlar bulunuyor. Taliban'ın kurucusu ve uzun yıllar grubu yöneten Molla Ömer'in hayatını kaybetmesinin ardından yönetimde 6 kişi öne çıkıyor.



1) MOLLA HİBETULLAH AHUNDZADE

Önceki Taliban lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'un ABD'nin düzenlediği bir drone saldırısında öldürülmesinin ardından 25 Mayıs 2016'da Taliban liderliğine Molla Hibetullah Ahundzade seçildi. Şu an Taliban'ın en yetkili otoritesi olarak bilinen Ahundzade'nin nerede olduğu bilinmiyor.



2) MOLLA ABDULGANİ BİRADER İşgal sonrası NATO kuvvetlerine karşı başlatılan gerilla savaşının önemli bir figürü olan Birader, Molla Ömer'in en çok güvendiği kişilerden biri olarak kabul ediliyor. Taliban'ın 4 kurucusundan biri olan Birader, Taliban lideri Ahundze'nin yardımcılığı görevini sürdürmesinin yanında aynı zamanda grubun siyasi işlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi konumunda.



3) MOLLA ABDUL HAKİM Taliban'ın müzakere heyetinin başkanı olan Abdul Hakim'in, grubun lideri Ahundzade'nin en çok güvendiği isimlerden olduğu belirtiliyor. Hakim, müzakere heyetinin başkanı olarak atanmadan önce Taliban'ın yargı sisteminden sorumlu başyargıcıydı. Hakim, Taliban üyelerince saygı görülen birisi olarak biliniyor.



4) ŞİR MUHAMMED ABBAS STANİKZAİ

Stanikzai, Taliban 2001'de devrilmeden önce hükümette eski bir bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yaklaşık 10 yıldır Doha'da yaşayan Stanikzai, 2015'te Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başkanı oldu. Afgan hükümeti ile yürütülen müzakerelerde yer alan Stanikzai, Taliban'ın bazı ülkelere yaptığı ziyaretlerde de yer aldı.



5) MOLLA MUHAMMED YAKUP Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in oğlu olan Molla Yakup, grubun Afganistan'daki askeri operasyonlarını yönetiyor. Önceki Taliban lideri Molla Mensur'un ölümünün ardından Taliban liderliğinin kendisine teklif edildiği ancak bunu yaşının genç olması ve askeri deneyiminin eksik olmasından dolayı reddettiği ifade ediliyor. Yakup, aynı zamanda Taliban lideri Ahundzade'nin yardımcılığı görevini yürütüyor.



6) SİRACEDDİN HAKKANİ Siraceddin Hakkani, Afganistan'ın Sovyet işgali altında olduğu dönemde ABD tarafından desteklenen direnişçi Hakkani Grubu'nun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin oğlu. Hakkani, babasının kurduğu grubun şu anki lideri konumunda. 1995'te Taliban'a katılan Hakkani Grubu, Pakistan-Afganistan sınırı boyunca Taliban'ın ekonomik ve askeri varlıklarını yönetiyor.



229 TÜRK VATANDAŞINA "UÇAN KALE" İLE TAHLİYE

AFGANİSTAN'DA Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha önceki gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 'uçan kale' olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.



KAOSUN EN BÜYÜK MAĞDURU ÇOCUKLAR

TALİBAN'IN Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkenin dışarıya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde binlerce kişinin zorlu bekleyişi sürüyor. 35 dereceyi aşan sıcaklık, susuzluk ve bölgedeki kargaşa ortamının en büyük mağdurları arasında çocuklar yer alıyor. Kimi zaman çevrelerindeki kargaşaya aldırmadan oyunlar oynayan, kimi zaman da yaşadıkları gerginliğin etkisiyle ailelerinin yanından ayrılmak istemeyen çocuklar, havalimanı çevresindeki izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi de atlatıyor.