İltica merkezi iddialarına sert tepki

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dile getirdiği 'iltica merkezi' iddialarına cevap verdi. BBC'nin hatasından dönerek özür dilediğini söyleyen Çavuşoğlu, "BBC gibi bir köklü kuruluşa yakışmadı ama muhalefet bize saldırmaya devam ediyor" dedi.

ABD'DE Afganların ABD'ye göç başvurularının Türkiye gibi üçüncü ülkelerden alınacağı ve Afgan sığınmacılar için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması yönünde İngiliz medyasındaki haberlere ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Hemen Amerikan Büyükelçiliği bunu yalanladı. Biz de tabii yalanladık. Son derece gerçek dışı bir haberdi. O gün gördük ki bugün İngiltere ile ilgili haberin üzerine atlayanlar hemen aynı şekilde kendi ülkesine, hükümetimize, ülkemize neticede saldırmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu. Afganistan'daki tahliyelere de değinen Çavuşoğlu, "4,500 vatandaşımız var ve hepsine ulaştık" şeklinde konuştu.

BBC'DEN ÖZÜR GELDİ

İLTİCA merkezleri iddiasıyla ilgili yalan haberi yayınlayan BBC Türkçe, İngiliz medyasındaki ifadelerin bakanın açıklaması olmadığını, gazetelerin yorumu olduğunu vurgulayarak okuyucularından özür diledi. Yayınladığı yalan haberi sosyal medya hesabından silen kuruluş, internet sitesinde ise güncelledi.