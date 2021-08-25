Son dakika: Başkan Erdoğan, Ahlat'ta büyükelçilere hitap ediyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü kutlamaları ve Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışı için geldiği Bitlis Ahlat'ta, Selçuklu Şehitliği'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Ahlat'ta büyükelçilerine hitap ediyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gelecek yıl mart ayında düzenlemeyi öngördüğümüz ikinci forumumuzda da sizlerle yeniden buluşmayı ümit ediyoruz. Hem ülkelerinizin saygıdeğer liderleri ve bakanlarını hem de siz temsilcilerini çok daha geniş bir katılımla Antalya'ya bekliyoruz.

Malazgirt milletimizin bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık mevcudiyetinin başlangıç noktasıdır. Malazgirt zaferiyle Anadolu'daki Türk varlığı tescil edilmiş ve burası bir Türk yurdu haline gelmiştir.

KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZÜN OLMADIĞINI ORTAYA KOYDUK

Milletimizin yolculuğunu maziden atiye kurulan sağlam bir köprü olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda adımlarımızı atarken maziden aldığımız güç ve ilhamla politikalarımızı belirliyoruz.



Vatandaşlarımızın güvenliğini temin amacıyla terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi operasyonlar da bu anlayışla hareket ettik. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüzün olmadığını ortaya koyduk.

Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettim. Koronavirüs salgını karşısında tahliyelerden tıbbi yardımlara kadar elimizdeki tüm imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan çekinmedik.

Ülkemizden talepte bulunan 159 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik. Afganistan'da benzer bir insani duruş sergiliyoruz.