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Son dakika: Afganistan'dan ilk asker kafilesi döndü

Son dakika haberi....Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Son dakika: Afganistan'dan ilk asker kafilesi döndü
AA

26.08.2021, 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021, 12:00

Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçik'in tahliyesine başlandı.

İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya hareket etti.

İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

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