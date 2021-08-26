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Haberler Gündem Son dakika: Mehmetçik Afganistan'dan ne zaman dönecek? Bakan Akar yanıtladı

Son dakika: Mehmetçik Afganistan'dan ne zaman dönecek? Bakan Akar yanıtladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Son dakika: Mehmetçik Afganistan'dan ne zaman dönecek? Bakan Akar yanıtladı
AA

26.08.2021, 10:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021, 10:45

Bakan Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

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