  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te

Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TC-TUR uçağıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Başkan Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Bosna Hersek’te
AA

27.08.2021, 12:58 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021, 13:38

Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bosna Hersek'e geldi.

Başkan Erdoğan Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Erdoğan, görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve Konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek ziyareti öncesi önemli mesajlar

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.